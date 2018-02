Het Valys-vervoer voor ouderen en gehandicapten blijft de komende vier jaar in handen van Transvision.

De vervoerder uit Capelle aan den IJssel heeft de aanbesteding gewonnen in een combinatie met onder meer de Rotterdamse Mobiliteitscentrale RMC. Met het contract is 60 miljoen euro per jaar gemoeid. Het is daarmee een van de grootste contracten in de Nederlandse taxibranche.

Valys heeft landelijk ruim 400 duizend gebruikers.