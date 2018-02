Geert Wilders bezoekt Dordrecht

PVV-partijleider Geert Wilders was zaterdagmiddag op bezoek in het centrum van Dordrecht. Samen met Dan van Leeuwen, lijsttrekker van de PVV Dordrecht, deelde Wilders flyers uit.

Tijdens het bezoek van Wilders was er ook een demonstratie. Er werden theezakjes uitgedeeld, omdat de demonstranten vinden dat iedereen welkom is in Dordt.

De landelijke PVV-leider arriveerde aan het Achterom en liep vervolgens over de markt. Wilders ging daar met meerdere mensen in gesprek en poseerde voor selfies.

Dordrecht Pride houdt op woensdag 7 maart een regenboogdebat. Van Leeuwen heeft toegezegd dat hij daarbij aanwezig zal zijn.