Dimitrov finalist na opgave Goffin

Grigor Dimitrov heeft zaterdag zich gekwalificeerd voor de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Dat deed de Bulgaar pas na de opgave van tegenstander David Goffin. De Belg kreeg in Rotterdam Ahoy op ongelukkige wijze een bal tegen zijn oog, waardoor hij niet verder kon spelen.

In de vierde game van de eerste set werd Goffin door Dimitrov gebroken. Bij een 5-3 stand kreeg de Bulgaarse tennisser drie setpoints, maar zijn Belgische opponent wist die allemaal weg te werken. Uiteindelijk trok de als tweede geplaatste Dimitrov toch nog de eerste set met 6-3 naar zich toe.

Tijdens de tweede set kreeg Goffin in de tweede game (1-0) via zijn eigen racket de bal vervelend tegen zijn oog aan. De Belg, vierde op de plaatsingslijst, kon niet anders dan opgeven.

Dimitrov neemt het in de finale op tegen Roger Federer of Andreas Seppi. Deze partij tussen de Zwitser en Italiaan begint om 19:30 uur en is zaterdagavond live te volgen in Radio Rijnmond Sport.