80 jaar geleden: Hoe Rotterdam een vals kunstwerk van Vermeer kocht

Oh, wat waren ze trots in Rotterdam. Eindelijk een kunstwerk van Vermeer in de stad! Toen burgemeester Droogleever Fortuyn op 17 februari 1938 (vandaag 80 jaar geleden) de aankoop bekendmaakte, brak er een groot applaus uit in de raadszaal aan de Coolsingel. Hoe groot was de teleurstelling tien jaar later, toen bleek dat de Emmaüsgangers helemaal niet door Vermeer geschilderd was, maar door meestervervalser Han van Meegeren.

Het applaus in de raadszaal was helemaal niet vreemd. De stad Rotterdam probeerde al jaren het imago van de stad op te poetsen. Een internationaal bekend museum moest één van de uithangborden van de stad worden.

In de jaren ervoor was er een hypermodern museum neergezet, het huidige Boijmans Van Beuningen (tot 1958 Boijmans), en werden meerdere topstukken van Hollandse Meesters aangekocht. Droogleever Fortuyn zette zich persoonlijk in om de verzameling van Boijmans uit te breiden.

Daar speelt ook een stukje strijd tussen Amsterdam en Rotterdam in mee, zegt legt conservator Friso Lammertse van Boijmans Van Beuningen uit. “Er was sprake van een keiharde concurrentie met bijvoorbeeld het Rijksmuseum."

"'Amsterdam heeft de Nachtwacht, maar Rotterdam heeft nu een Vermeer', kopten de kranten destijds”, gaat Lammertse verder. "De komst van de Emmaüsgangers leverde echt een storm aan positieve reacties op.”

Hoeveel er betaald werd voor het kunstwerk, werd geheim gehouden, maar volgens landelijke media ging het om een bedrag van rond de half miljoen gulden. Omgerekend naar huidige maatstaven zou dat nu tientallen miljoenen euro’s zijn. Hoe kon het dan toch zo misgaan?

De vondst

Een paar maanden eerder, in november 1937, verschijnt in het kunstvakblad Burlington Magazine het verhaal dat er een volkomen onbekende Vermeer is gevonden door de vermaarde kunstkenner dr. Bredius.

“In een telegram aan Boijmans-directeur Dirk Hannema schrijft Bredius dat het de ‘aller-, allermooiste is”, vertelt Lammertse. “En hij móet hem aankopen.”

Hannema heeft geen bedenktijd nodig. “Wat destijds vooral erg werd gevonden, is dat er in Boijmans geen Vermeer hing”, legt Lammertse uit. “Er was een Rembrandt, een Frans Hals, een Breughel, maar geen Vermeer.”

Volgens de deskundigen is het kunstwerk absoluut echt. De stijl, de handtekeningen, alles komt overeen met de stijl van Vermeer. Alleen één Amerikaanse kunsthandelaar heeft twijfels. Hij stuurt een telegram naar zijn opdrachtgevers in de Verenigde Staten dat het gaat om een ‘rotten fake’, een vervalsing.

“Dat kreeg Hannema ook te horen”, gaat Lammertse verder. “Maar hij deed dat af met de opmerking dat ‘de Amerikanen dat toch verkeerd zien’.”

De ontdekking

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft nog niemand door dat de Emmaüsgangers, één van de grote publiekstrekkers van Boijmans, een vervalsing is. Dat wordt pas duidelijk na de Tweede Wereldoorlog.

Als na de val van Duitsland in de kunstopslag van nazi-kopstuk Hermann Göring allerlei kunstwerken worden gevonden, gaat men op zoek naar de mensen achter deze kunsthandel. Ze komen uit in Amsterdam bij ene Han van Meegeren.

Hij wordt verdacht van het verkopen van de kunstwerken en daar staan zware straffen op. Dan doet hij een opmerkelijke uitspraak. Het gevonden schilderij is niet echt. Hij heeft het geschilderd. Ook de Emmaüsgangers in Boijmans is van zijn hand en niet van Vermeer.

"Die opmerking sloeg in als een bom”, zegt Lammertse. “Niemand kon het geloven. Het schilderij gold als de Nachtwacht van Boijmans. Die man kon niet goed bij zijn hoofd zijn. Mensen geloofden Van Meegeren niet.”

De directie van Boijmans noemt Van Meegeren in een eerste reactie 'een fantast'.

Ook buiten de landsgrenzen reageert men geschokt op het nieuws. In de internationale media verschijnen stukken over ‘de man die Göring belazerde’. Daardoor is hij in de ogen van veel mensen plots een held.

De rechtszaak

De rechters willen wel bewijs zien dat Van Meegeren een meestervervalser is. Dat gaat op een bijzondere wijze. Hij moet het maar laten zien.Van Meegeren schildert ‘Christus en de Schriftgeleerden’, een nieuw schilderij, maar dan wel in de stijl van Vermeer. De meestervervalser geeft meteen een uitleg over hoe hij te werk is gegaan, want de verf moet eruitzien alsof het kunstwerk al eeuwen oud is.

“Een schilderij vervalsen doe je niet zomaar”, zegt Lammertse. “Olieverf doet er honderd jaar over om hard te worden. Met een watje en wat wasbenzine kan je zo zien dat het niet oud is.”

Van Meegeren geeft toe dat hij bakkeliet in de verf mengde. Als je daarna het kunstwerk precies lang genoeg in de oven doet (anderhalf uur) dan ziet het werk er meteen veel ouder uit. Lammertse: “In de oven ja. Daardoor ontstonden kleine scheurtjes in de verf en lijkt het kunstwerk heel oud. Iedereen trapte erin.”

Ook de rechters zijn overtuigd. Van Meegeren krijgt ‘slechts’ één jaar gevangenisstraf. Dat is veel minder dat de straf voor collaboratie. Maar nog voordat hij de cel in gaat overlijdt Van Meegeren aan een hartinfarct.

En nu?

Het kunstwerk hangt nog altijd in Boijmans Van Beuningen. De Stadspartij heeft nog geprobeerd om de vervalsing uit het museum te krijgen, maar die poging mislukte.

Directeur Dirk Hannema moest vanwege zijn rol in de Tweede Wereldoorlog plaatsmaken bij Boijmans. Hij heeft nog jarenlang volgehouden dat de Emmaüsgangers toch écht door Vermeer was geschilderd.