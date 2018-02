Met een hoop vuurwerk en leeuwenoptochten is zaterdag het Rotterdams Chinees Nieuwjaar ingeluid. Het Jaar van de Hond staat voor geluk in financiën.

Het hoofdkwartier van de festiviteiten is het Wijkpark in het Oude Westen. Zaterdagmiddag zijn er parades op en rond de West-Kruiskade en in de binnenstad om iedereen een voorspoedig nieuwjaar te wensen.

Zaterdagavond om 19:55 uur is er een groot vuurwerk in het wijkpark. Zondag een leeuwendans op Katendrecht.