Veel molshopen door koude nachten

Al is het nog volop winter, de eerste sneeuwklokjes komen wel al uit de grond. Maar dat is niet het enige: ook hele rijen molshopen zijn er te zien. Dat komt door het koude weer.

"We hebben een aantal koude nachten achter de rug", zegt Merijn van den Hoogenhoff van de vereniging Hoekschewaards Landschap. "Dan kruipen veel bodemdieren dieper in de grond. De mol leeft van die beestjes en hij moet ze dus achterna. Vandaar dat je soms midden in de winter enorm veel molshopen ziet ontstaan."

Harde werkers

Mollen zijn harde werkers. "Ze moeten wel, want ze eten iedere dag hun eigen lichaamsgewicht aan insecten", zegt Van den Hoogenhoff. Hij wijst op een voetbalveldje met tientallen molshopen. "Allemaal het werk van één, hooguit twee mollen", zegt hij. "Het is een diersoort die alleen leeft. Ze graven een heel gangenstelsel, waarin ze elke dag rondlopen op zoek naar voedsel. Alleen in de paartijd verlaten ze hun vaste stek."

Vrijersvoeten

Die paartijd is net weer aangebroken en ook dat zorgt voor meer omgewoelde aarde. "De mannetjes verlaten hun territorium en gaan op zoek naar vrouwtjes. Daardoor ontstaan 'mollenritten' in het gras, kleine verhogingen waar de mollen hebben gelopen. Na de paring gaan ze er trouwens meteen weer vandoor. Het vrouwtje gooit ze zonder pardon van haar territorium af.".

'Verjagen levert weinig op'

Niet iedereen is blij met al die mollen op vrijersvoeten of op voedseljacht. "Ik kan me best voorstellen dat je niet blij bent met al die hopen op je voetbalveld of op je gazon", zegt Van den Hoogenhoff. Toch heeft het vrij weinig zin om mollen te verjagen. "Dat valt om te beginnen niet mee, want ze kunnen graven, zwemmen en lopen.

Weet je ze dan toch weg te krijgen, dan is de kans heel groot dat er binnen de kortste keren een nieuwe mol opduikt. En die gaat dan een heel nieuw gangenstelsel aanleggen. Dat levert alleen maar nieuwe hopen op, terwijl een mol die er al zit rustig gebruik maakt van de gangen die hij al heeft. Alleen met dit koude weer, of als hij op zoek gaat naar een vrouwtje, woelt hij nieuwe aarde omhoog."