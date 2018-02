Prachtdoelpunt en frommelgoal bezorgen Excelsior de zege

Excelsior heeft zaterdagavond de zesde uitoverwinning van het seizoen geboekt. De Kralingers wonnen in Arnhem met 2-1 van Vitesse. Na 24 wedstrijden heeft de Rotterdamse ploeg 29 punten en staat de club stevig bovenin het rechterrijtje.

Het duel begon rampzalig voor Excelsior. Luc Castaignos maakte na twee minuten uit een omhaal de 1-0, maar aan dat doelpunt zat een luchtje. Bryan Linssen kopte de bal terug op de Schiedamse spits, alleen deed hij dat door op de rug van Khalid Karami te leunen. Protesten van de Kralingers hadden geen zin.

Vitesse was na dit doelpunt veel beter. Alleen creëerden de Arnhemmers geen kansen. Excelsior speelde erg slordig en was ook niet gevaarlijk. Beide teams zagen halverwege de eerste helft een speler uitvallen na een vervelende botsing met de hoofden. Guram Kashia kon gelijk niet verder bij Vitesse. Lorenzo Burnet haakte een paar minuten later af.

Op slag van rust beleefde Excelsior een déjà vu. Hicham Faik trapte op prachtige wijze uit het niets de 1-1 op het scorebord. Iets wat hij vorig seizoen ook in het Gelredome deed.

Curieus doelpunt

Zo matig Excelsior in de eerste helft voor de dag kwam, zo beter speelden de Kralingers in de tweede helft. Al moest de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag oppassen bij een harde knal van Linssen. Niet veel later kreeg Stanley Elbers een opgelegde kans, maar de buitenspeler van Excelsior stuitte op Vitesse-keeper Remko Pasveer.

Maar het moment van de tweede helft was de goal van Mike van Duinen. Elbers verpestte voor zichzelf een zeer grote kans, maar door geklungel in de defensie van Vitesse kon de Haagse spits van Excelsior misschien wel het meest curieuze doelpunt van dit eredivisieseizoen maken (1-2).

Vitesse - Excelsior 1-2 (1-1)

2' 1-0 Luc Castaignos

44' 1-1 Hicham Faik

66' 1-2 Mike van Duinen

Opstelling Excelsior: Zwarthoed; Karami, Mattheij, Faes, Burnet (36' Garcia); Fortes, Koolwijk, Faik; Elbers (90+3' Hadouir), Van Duinen (90' Vermeulen), Bruins