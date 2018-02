Partij voor de Dieren hoopt op twee zetels in Rotterdam

De Partij voor de Dieren heeft zaterdagavond de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam afgetrapt in BlueCity. De partij denkt twee zetels te kunnen halen, door een alternatief te bieden voor de links-rechtsdiscussie. Op dit moment heeft de Partij voor de Dieren een zetel in de Rotterdamse raad.

"We zien nu dat er een rechts en een links blok wordt gevormd in Rotterdam. Wij bieden echt een alternatief, een plan B, door te kiezen voor een groene stad", zegt lijsttrekker Ruud van der Velden. Hij volgt Jeroen van der Lee op, die afgelopen jaar nog werd uitgeroepen tot politicus van het jaar in Rotterdam.

"Wij willen dat er niet meer gebouwd wordt in het groen, want groen is goed voor de mens", zegt Van der Velden. "We hebben de afgelopen jaren gezien dat er gebouwd is in het Museumpark, straks met Nieuw-Kralingen en in het Lage Bergse Bos. Dat moet stoppen."

Partijleider Marianne Thieme was zaterdag aanwezig en benadrukte het belang van de groene stad. "Rotterdam kan het voortouw nemen naar een duurzame stad, door de haven duurzamer te maken. Toch zien we dat Rotterdam steeds meer aan het verstenen is, dus er is nog een hoop te doen.", zegt Thieme.

Bij de aftrap liet de partij documentaire The Nature of Cities zien, een documentaire over groen in de stad.