Deel dit artikel:











Federer naar de finale na winst op Seppi Roger Federer (Bron: ANP - Koen Suyk)

Roger Federer heeft zaterdagavond in Rotterdam Ahoy de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. Hij versloeg 'lucky loser' Andreas Seppi uit Italië in de halve finale in twee sets (6-3 en 7-6 (3)).

Bij een stand van 3-3 in de eerste set wist Federer zijn Italiaanse tegenstander te breken. Seppi wist in de negende game nog een setpoint van de nieuwe nummer één van de wereld weg te werken, maar Federer benutte niet veel later de daaropvolgende herkansing. In de tweede set bood Seppi goed partij tegen Federer. Een tiebreak moest de beslissing brengen, alleen werd die niet meer spannend. Federer zal het zondag in de finale opnemen tegen de Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov.