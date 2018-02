Bijna zestig balkons in Maassluis per direct verboden gebied

De balkons van een flatgebouw aan het Da Costaplein in Maassluis zijn per direct afgesloten. De bewoners mogen er niet op, omdat de constructie onveilig is. Onder de balkons zijn zaterdag hekken geplaatst, zodat er ook niemand onder kan lopen.

Het gaat om de balkons van 56 appartementen. Vrijdag kregen de bewoners een brief in de bus over de resultaten van een onderzoek naar de constructie van de balkons. Daarin stond: “De situatie op de balkons is niet veilig! Tot vervolgonderzoek is gedaan en de resultaten bekend zijn, is het niet toegestaan om de balkons te betreden. Uit voorzorg zullen er hekken onder worden geplaatst.”

We willen geen enkel risico nemen Coenraad van der Hoeven

De flat aan het Maassluizer Da Costaplein dateert uit de jaren zestig van de vorig eeuw. De vereniging van eigenaren liet een bouwkundig adviseur onderzoek doen vanwege nieuwe wetgeving. In 2016 werd het bouwbesluit aangepast nadat vijf jaar eerder in Leeuwarden een galerij spontaan waren ingestort. In de wapening van de galerij bleek roest te zitten.

Vrijdag kwamen de resultaten van het onderzoek binnen. De bestuurder besloot direct tot actie over te gaan. Coenraad van der Hoeven van Bestuurplus: “We willen geen enkel risico nemen. Het is niet zo dat de hele constructie van de balkons slecht is. Maar we moeten eerst goed uitzoeken wat er anders moet.”

Er is geen instortingsgevaar, benadrukt Van der Hoeven. De balkons zijn volgens hem sterk genoeg om zichzelf te houden. Maar de VVE wil geen enkel risico nemen. Daarom zijn er aan de balkonzijde van de flat ook hekken neergezet. “Anders wordt het gevoel van urgentie niet gevoeld, zijn we bang, en gaan bewoners misschien toch het balkon op.”

Er komt nu vervolgonderzoek. Tot daar de resultaten van binnen zijn, blijven de balkons verboden gebied.