Politie vindt verwarde man (92) met lege koelkast

Agenten zijn in Rotterdam-Hoogvliet op een schrijnende situatie gestuit. In een huis vonden ze een 92-jarige, vergeetachtige man met een bijna lege koelkast. Er stond alleen een potje appelstroop en een flesje koffiemelk in.

De oude man had naar het alarmnummer 112 gebeld, omdat zijn pinpas zou zijn gestolen. Toen agenten in het huis kwamen, bleek daar een envelop met een nieuwe pas te liggen. Maar die moest nog worden geactiveerd. "De man had geen mogelijkheid om dit te doen en kon daarom ook geen geld opnemen", meldt de politie op Facebook.

"Hij vertelde dat hij al even geen boodschappen had gedaan en dat hij de politie had gebeld, omdat hij niet wist hoe hij het weekend door moest komen. Waarschijnlijk had de man al een aantal dagen niet of nauwelijks gegeten."

De politie heeft geprobeerd om direct zorg in te schakelen. Zonder succes. Ook lukte het niet om aan geld te komen. "We zijn met de man naar de bank gegaan in de hoop zijn pinpas te activeren en daarna wat boodschappen te halen. Helaas kon ook de bank niks betekenen, omdat de man geen legitimatiebewijs had. Gelukkig kwamen we in contact met een - ook al wat ouder - familielid, dat verder zorg zal dragen voor de man."

De oude man is door de agenten aangemeld voor professionele zorg. Agenten blijven hem voorlopig ook in de gaten houden. "Een erg triest verhaal. Maar we zijn blij dat we als politie toch iets hebben kunnen doen."