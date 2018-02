Feyenoord boekt krappe winst op Heracles

Feyenoord heeft de wedstrijd tegen Heracles Almelo gewonnen. De Rotterdammers boekten in De Kuip een 1-0 overwinning op de Almeloërs.

In de beginfase waren de grootste kansen voor Heracles. Vincent Vermeij en vooral Brandley Kuwas waren dichtbij een treffer. Beide Heraclieden verzuimden echter de bal tegen de touwen te werken. Namens Feyenoord was in de eerste helft vooral Tonny Vilhena gevaarlijk.

Feyenoord wél efficiënt

In de tweede helft was de eerste kans wederom voor Heracles (Kristoffer Peterson raakte de lat), maar daarna was het Feyenoord dat op voorsprong kwam. Robin van Persie schoot de bal laag en beheerst achter Heracles-doelman Bram Castro.

Daarna leek het verzet van de bezoekers gebroken en ook de thuisploeg creëerde weinig noemenswaardige kansen. Alleen nog vlak voor tijd werd Heracles gevaarlijk: Paul Gladon kreeg een grote kans, maar hij werkte de bal naast.

Opstelling Feyenoord

Jones; Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Diks; El Ahmadi (Amrabat 85'), Van Persie (Toornstra 73'), Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Boëtius (Botteghin 90+1')





Scoreverloop

59' Robin van Persie 1-0