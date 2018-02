Deel dit artikel:











Leefbaar Rotterdam verliest minder zetels in nieuwste peiling Joost Eerdmans, lijsttrekker Leefbaar Rotterdam

In de meest recente peiling van Maurice de Hond in aanloop naar de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen krijgt Leefbaar Rotterdam negen zetels. Dat zijn er vier minder dan nu het geval is. De grootste politieke concurrenten van de partij - VVD en PVV - komen uit op vier en drie zetels in de raad. Opdrachtgever voor de peiling was deze keer Leefbaar Rotterdam.

De jongste peiling laat een verschuiving zien ten opzichte van vorige maand. Toen werd een peiling gedaan in opdracht van GroenLinks. Leefbaar kwam toen uit op zeven zetels, de VVD op zes en de PVV op vijf. "De PVV is niet alleen landelijk, maar ook in Rotterdam aan het verzwakken'', zegt De Hond. "De helft van de kiezers die vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen PVV stemde, zou nu op Leefbaar stemmen." Lijsttrekker Joost Eerdmans van Leefbaar noemt het "mooi" dat een stijgende lijn te zien is, in vergelijking met de peiling van twee weken geleden. De SP krijgt er ten opzichte van de vorige peiling een zetel bij. Daarmee behoudt de partij de huidige vijf zetels. Nieuwkomer 50PLUS krijgt voor het eerst een zetel toegewezen. GroenLinks krijgt vijf zetels, evenals de PvdA en D66. Het CDA behoudt de huidige drie zetels en nieuwkomer DENK krijgt er twee. De Partij voor de Dieren, NIDA en ChristenUnie/SGP krijgen een zetel in de peiling van De Hond. Kritiek

Het lijkt een nieuwe trend dat politieke partijen zelf een peiling laten uitvoeren door opiniepeilers als Maurice de Hond. Op die ontwikkeling is kritiek, onder meer van Chris Aalberts, docent aan de Erasmus Universiteit. Het lijkt een nieuwe trend dat politieke partijen zelf een peiling laten uitvoeren door opiniepeilers als Maurice de Hond. Op die ontwikkeling is kritiek, onder meer van Chris Aalberts, docent aan de Erasmus Universiteit. "We moeten hier kritisch naar kijken, ik vind dit geen taak voor politieke partijen", zei Aalberts na de peiling van GroenLinks in januari.