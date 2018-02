Deel dit artikel:











Agressieve man slaat buschauffeur een bloedneus in Vlaardingen Archieffoto (Pixabay)

De politie heeft zondagmiddag in Vlaardingen een man opgepakt, die even daarvoor een buschauffeur in het gezicht had geslagen. De man stapte rond 13:15 uur de bus in bij winkelcentrum Liesveld en viel zonder aanleiding de chauffeur aan. Die liep daarbij een bloedneus op.

De chauffeur wist de agressieve Rotterdammer (45) met twee passagiers vast te houden tot de politie aankwam. Hij hoefde niet voor behandeling naar het ziekenhuis. De RET heeft aangifte gedaan bij de politie.