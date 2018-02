Deel dit artikel:











Brand in fitnesscentrum Maassluis Foto: MediaTV

In Maassluis heeft zondagmiddag brand gewoed in een fitnesscentrum aan de Govert van Wijnkade. Het vuur bevond zich op de bovenste verdieping. Volgens de brandweer is de schade groot.



Er werd een tijd gezocht naar een vrouw die mogelijk niet op tijd buiten was. Maar de vrouw heeft zich rond half vijf telefonisch gemeld, dat ze zelf naar naar buiten was gegaan. Daarna ging ze naar huis. Er werd een tijd gezocht naar een vrouw die mogelijk niet op tijd buiten was. Maar de vrouw heeft zich rond half vijf telefonisch gemeld, dat ze zelf naar naar buiten was gegaan. Daarna ging ze naar huis. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was de zoektocht door het pand 'bijzonder lastig'. "Het gaat om een oud haringpakhuis met allerlei kleine gangen en kamertjes", zegt de woordvoerder. "Op een gegeven moment werd het zo warm dat we alle brandweermensen naar buiten hebben gehaald. Het werd te gevaarlijk." De fitnessruimte was geopend, toen het vuur ontstond. Wat de precieze oorzaak is, is niet duidelijk. Er werd ook een blusboot ingezet, die vanuit het water mee kon helpen bij het bestrijden van de brand.