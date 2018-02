'Doodsbedreigingen' na debat tussen Vlaardingse politici

Twee Vlaardingse lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen beschuldigen elkaar van het uiten van doodsbedreigingen. De bedreigingen zouden zijn geuit afgelopen dinsdag na het gezamelijke lijsttrekkersdebat op Radio Rijnmond en Omroep Vlaardingen.

Hoofdrolspelers in het verhaal zijn Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen en Daniël Gerritsen van Lijst 13. Één van hen, Hoogendijk, overweegt aangifte te doen van doodbedreiging, smaad en laster. De ander, Gerritsen, zegt dat hij 'er niks over mag zeggen in verband met een mogelijk politie-onderzoek'. Mensen die bij de ruzie aanwezig waren bevestigen de uitspraken aan RTV Rijnmond.

Tijdens het debat kregen de twee het aan de stok over verduurzaming en de kosten voor de opvang van migranten. Direct na de uitzending zou Gerritsen zich al zeer negatief uitgelaten hebben over Hoogendijk.

"Na afloop kwam Gerritsen naar me toe en gaf me een hand", vertelt Hoogendijk. "Toen zei ik 'ik zit in de politiek, dus ik doe het niet, maar als ik geen politicus was geweest en ik had een slechte dag gehad, dan had ik je in de haven gegooid, als je me zo noemt'."

Volgens Hoogendijk zou Gerritsen daarna hebben gezegd dat hij zeker de ONS-lijsttrekker niet zou slaan. 'Maar dat zou hij laten doen door zijn beveiliger', zou Gerritsen gezegd hebben. Die uitspraak wordt door meerdere partijen bevestigd.

Wel of geen aangifte

"Het is wel jammer dat het hier nu over gaat", betreurt Hoogendijk. "Ik had het liever over de inhoud gehad. Maar er wordt vooral door anderen nu gezegd dat ik aangifte moet gaan doen, ook door de campagneleider van ONS.Vlaardingen. En die mening leg ik natuurlijk niet snel naast me neer."

Op de Facebookpagina van Lijst13 wordt gezegd dat 'Frans H.' na het debat Gerritsen met de dood zou hebben bedreigd. "Ik heb wat deskundigen gesproken en dit is pure smaad en laster", zegt Hoogendijk.

Gerritsen wil niet verder toelichten op welke manier hij nu bedreigd is. Hij verwijst naar een mogelijk politie-onderzoek. De politie kan niet bevestigen dat er een onderzoek loopt of dat er aangifte is gedaan.