Vader A13-baby: Bij het uittrekken van haar broek zag ik het hoofdje al

Eliz, de baby die zaterdag op de A13 bij Overschie werd geboren, maakt het goed. Moeder Abora en vader Soner hebben een rustige eerste nacht gehad in het geboortecentrum Sophia van het Erasmus MC.

Agenten kregen een melding van een stilstaande auto op de vluchtstrook van de A13, waar een bevalling bezig zou zijn. "Eliz had weinig geduld", lacht vader Soner. "Ter hoogte van Overschie zei mijn vrouw: 'Je moet nu stoppen want ik voel de baby'. Toen ik haar broek naar beneden trok zag ik het hoofdje al."

Soner heeft Eliz zelf ter wereld gebracht. Na de bevalling bedekte hij moeder en dochter met een dikke winterjas.

Anders dan gepland

"We hadden alles van te voren gepland, maar het liep allemaal tóch even anders", zegt moeder Abora."Mijn drie andere dochters zaten op de achterbank, omdat wij hun eerst bij oma wilden achterlaten. Maar daar was allemaal geen tijd voor."

Abora en Soner weten zonder moeite te vertellen waar Eliz precies geboren is. "Het was bij hectometerpaaltje 18.4." Rijkswaterstaat heeft via Twitter aangeven om te kijken of het mogelijk is, om het hectometerpaaltje, waarbij Eliz is geboren, cadeau te doen. "Het zou leuk zijn als we dat bordje op haar kamer kunnen hangen. Hoe dan ook zal het een bijzondere plek blijven om langs te rijden."