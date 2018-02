De finale-aflevering van Tennis Plaza staat in het teken van de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Roger Federer nam het op tegen Dimitrov en trok uiteindelijk aan het langste eind.

Verder blikken we terug op de halve finales, spreken wij in de uitzending toernooidirecteur Richard Krajicek over hoe hij het toernooi vond verlopen én krijg je een mooie samenvatting van de week.

Bekijk hierboven heel de aflevering.