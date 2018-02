Deel dit artikel:











Update: langdurige stroomstoring in Rhoon voorbij Stedin

De stroomstoring in de wijk Essendaal in Rhoon is voorbij. Ruim vierhonderd huishoudens zaten volgens netbeheerder Stedin zondagavond en maandagnacht zonder stroom. De oorzaak was brand in een transformatorhuisje aan de Karel Appellaan.

Aanvankelijk dacht Stedin dat de stroomstoring rond 21:30 verholpen zou zijn. De schade aan de bedrading en apparatuur in het huisje bleek groter gedacht. Daarom moest er een noodaggregaat ter plaatse komen om mensen van stroom te voorzien. Het vuur in het transformatorhuisje aan de Karel Appellaan brak uit iets na 18:00 uur. De brandweer kon pas blussen nadat de stroom was uitgeschakeld. Daardoor kwam de buurt Essendaal zonder stroom te zitten. Maandag wordt het transformatorhuisje alsnog gerepareerd.