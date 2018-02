Nog veel vraagtekens rondom Transavia-staking

Er is nog geen duidelijkheid over de gevolgen van de actie van Transavia-piloten, maandag. Voor 10 uur 's ochtends staan er vijf vluchten vanaf Rotterdam-The Hague Airport gepland van Transavia.

Maar volgens een woordvoerder van de luchthaven heeft Transavia nog niet laten weten of de vluchten doorgaan of niet. "Wel hebben we onderling overleg gehad en er liggen plannen op tafel, maar zolang we niet weten óf en welke vluchten niet doorgaan, is er voor ons ook veel onduidelijkheid."

Passagiers krijgen het advies om de website van de luchthaven goed in de gaten te houden.

De staking van Transavia-piloten begint om middernacht in de nacht van zondag op maandag en duurt 12 uur. Met de actie willen de piloten een cao afdwingen. Het ziekteverzuim onder de piloten zou veel hoger liggen dan bij andere maatschappijen. De bond eist naast de loonsverhoging, vooral betere roosters.