Van der Laan in FC Rijnmond: 'Redelijk seizoen Feyenoord bij bekerwinst'

Volgens Harry van der Laan kan Feyenoord, ondanks de matige prestaties in de eredivisie, enigszins met opgeheven hoofd terugkijken op dit seizoen als het bekertoernooi wordt gewonnen. "Feyenoord heeft een redelijk seizoen als het vierde wordt en ook de beker pakt", zegt de oud-spits in FC Rijnmond.

In dit voetbalweekend behaalden de Rotterdamse eredivisieclubs zeven punten. Feyenoord won met minimale cijfers van Heracles Almelo (1-0). Excelsior boekte een knappe 2-1 zege in Arnhem tegen Vitesse. Sparta nam uit Enschede een puntje mee tegen FC Twente (1-1).

Presentator Bart Nolles had in de regionale voetbaltalkshow genoeg te bespreken. Naast Van der Laan zaten radiocommentator Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os aan tafel. De mannen behandelden in FC Rijnmond de speeltijd van Robin van Persie, het moeizame duel van Sparta en de frommelgoal van Mike van Duinen.