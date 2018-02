Deel dit artikel:











Brand in portiekwoning Delfshaven Brandweer, Foto: Thijs Kern

In een portiekwoning aan de Grote Visserijstraat in Rotterdam-Delfshaven heeft maandagochtend een brand gewoed. De vlammen sloegen een tijdje uit het raam. Na een half uur had de brandweer de brand onder controle.

In het huis vonden brandweerlieden twee mensen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook. De oorzaak van de brand in Rotterdam is onbekend.