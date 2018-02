Passagiers Rotterdam The Hague Airport getroffen door staking Transavia

Op vliegveld Rotterdam The Hague Airport zijn maandagochtend meerdere vluchten geannuleerd of vertraagd. Alle vluchten van Transavia tot 12:00 uur gaan zeker niet door vanwege de staking bij de vliegmaatschappij.

Passagiers die maandagochtend naar Rotterdam The Hague Airport waren gekomen, zagen dat hun vliegtuigen niet zouden opstijgen.

Een vrouw uit de Verenigde Staten zou speciaal voor een kaakoperatie via Rotterdam naar Boedapest reizen, maar zij werd verrast door de staking: "Ik wist hier niets van. Aan de telefoon heb ik niets gehoord, in de krant heb ik het niet zien staan en het kwam niet op televisie."

Een andere reiziger, die om 04:30 uur was opgestaan, had ook een ticket geboekt naar de Hongaarse hoofdstad. "Als ik dit had geweten, dan was ik later uit bed gegaan."

Aanleiding voor de actie is een al maanden durend conflict over een nieuwe cao voor de piloten van Transavia.

In totaal vliegen dertig geplande vluchten niet of met vertraging, waarvan vijf vanuit Rotterdam, negentien op Schiphol en zes vanuit Eindhoven.