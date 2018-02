Publiek neemt afscheid van Ruud Lubbers

Het publiek kan maandag tussen 13:00 en 19:00 uur afscheid nemen van oud-premier Ruud Lubbers. Belangstellenden zijn welkom in de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam-West. Ook kan daar het condoleanceregister getekend worden.

De Rotterdammer overleed vorige week op 78-jarige leeftijd. De uitvaart van Ruud Lubbers is dinsdag om 12:00 uur in dezelfde kathedraal aan de Mathenesserlaan. Aansluitend is de begrafenis in familiekring.

Lubbers leidde van 1982 tot 1994 als minister-president drie kabinetten. Hij was daarmee de jongste en langstzittende premier van Nederland. Ook was de voormalig CDA-politicus econoom, oud-ondernemer en ex-diplomaat.