Twee auto's in vlammen op De uitgebrande auto in Rotterdam-Oosterflank (Bron: AS Media)

In onze regio zijn in de nacht van zondag op maandag twee auto's afgebrand. Dat gebeurde in Rotterdam-Oosterflank en Capelle aan den IJssel.

Rond 01:00 uur was het raak op het Tuniserf in Rotterdam-Oosterflank. De auto stond geparkeerd op een parkeerterrein en brandde aan de voorkant helemaal uit. Een andere auto raakte door de brand beschadigd. Even later stond in de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel een auto in brand. Het voertuig stond aan het Penseel en ging in vlammen op. De oorzaak van beide autobranden is onbekend.