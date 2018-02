Monumentaal hek Diergaarde Blijdorp teruggeplaatst

Het monumentale oude hek van Diergaarde Blijdorp, dat in juni ernstig beschadigd raakte, is maandagochtend weer teruggezet.

Het gerestaureerde hek bestaat uit twee delen. "Dit is een leuke klus. Maar ik had niet verwacht dat ik dit gauw weer zou doen", aldus de plaatser van het hek bij de dierentuin. "Een half jaar geleden hebben we hem eruit gehaald. Zeven jaar geleden hebben we het hek gedemonteerd om te restaureren."

Beschadigd door roekeloos rijden

Het monumentale hek van Diergaarde Blijdorp werd in juni van vorig jaar door een automobilist geramd. Een achttienjarige bestuurder uit Rotterdam werd toen door de politie aangehouden op verdenking van roekeloos rijgedrag en rijden onder invloed.

Alles is weer recht gemaakt, aldus een van de werknemers die het hek terugplaatst. "Kleine stukjes zijn vervangen, maar het hek is zoveel mogelijk in originele staat teruggebracht." De oude ingang van de dierentuin wordt later nog geverfd. Dan zal de restauratie helemaal voltooid zijn.