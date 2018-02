Compensatie voor gedupeerden door stroomstoring

Het transformatorhuisje dat in brand stond. Foto: AS Media

Bewoners van de wijk Essendaal in Rhoon die zondagavond en maandagnacht zonder stroom zaten, krijgen een compensatie voor de urenlange stroomstoring.

Volgens netbeheerder Stedin ontvangen de gedupeerden automatisch binnen acht weken een brief. Waarschijnlijk gaat het om een bedrag van 55 euro ter compensatie.

Bij een storing die vier uur duurt krijgen gedupeerden standaard 35 euro. Als daar nog eens vier uur bij komt, stijgt het bedrag met 20 euro. Iedereen had maandagochtend weer stroom nadat een aggregaat was aangesloten. Bewoners zeggen dat ze zeker tien uur zonder stroom zaten.

De oorzaak van de stroomstoring was een brand in een transformatorhuisje aan de Karel Appellaan. Het vuur brak zondagavond iets na 18:00 uur uit. De brandweer kon pas blussen nadat de stroom was uitgeschakeld. Daardoor kwam de buurt Essendaal zonder stroom te zitten.

Monteurs gaan maandag de schade aan het transformatorhuisje opnemen en repareren.