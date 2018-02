Sportclub Rijnmond over clinics van Feyenoord Academy in Cuba

Deel dit artikel:











De Sportclub Rijnmond van deze maandag is een speciale editie. De uitzending staat volledig in het teken van een reis van Feyenoord Academy naar Cuba. Verslaggever Frank Stout mocht mee naar het land in Midden-Amerika en maakte een bijzondere reportage.

Feyenoord Academy verzorgt clinics over de hele wereld. Dit keer kregen talenten en jeugdtrainers in Havana een week lang lessen van bekende trainers van de Rotterdamse voetbalschool. In de reportage is er een hoofdrol weggelegd voor het 8-jarige lokale talent Denys Alberto (foto). Sportclub Rijnmond begint maandag om 17.30 uur op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald.