Deel dit artikel:











Sauna mogelijke oorzaak brand Sportcentrum Maassluis Brand bij het sportcentrum in Maassluis

"We hadden het geluk dat de brandweermannen bij ons trainen", aldus Cees van Toor, directeur van sportcentrum Fitline in Maassluis. Zondagmiddag ontstond na sluitingstijd brand in zijn zaak. Omdat de brandweer het gebouw goed kende, kon voorkomen worden dat het pand volledig uitbrandde.

Het vuur in het gebouw aan de Govert van Wijnkade bleek lastig te blussen. Er waren geen gewonden. Het pand heeft veel gangetjes en kamertjes. Omdat de brandweer vanwege al die oefeningen de weg goed kende, kon er doelgericht worden geblust. "Er is wel roet- en waterschade. De Cardio, wanden en het tapijt zijn allemaal kapot", vertelt Van Toor. Er was veel rook, waardoor het blussen moeizaam verliep. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar de directeur van Fitline heeft wel een vermoeden: "Vrijdag is op de eerste etage, bij de dameskleedkamer, een sauna geïnstalleerd. De brand begon op die verdieping. Maar er moet nog onderzoek worden gedaan naar de exacte oorzaak." 'Veel reacties'

Burgemeester Edo Haan van Maassluis was tijdens de brand snel ter plaatse. "Hij heeft gezegd dat de gemeente gaat helpen met het zoeken naar een tijdelijke locatie." Burgemeester Edo Haan van Maassluis was tijdens de brand snel ter plaatse. "Hij heeft gezegd dat de gemeente gaat helpen met het zoeken naar een tijdelijke locatie." De restauratie van het pand gaat volgens Van Toor 'een paar maanden duren'. Hij kreeg direct na de brand via Facebook vele reacties van bezoekers van de sportschool. "Men wil graag sporten. Hier zit je niet op te wachten."