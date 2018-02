Meeste flesjes op strand door consumenten weggegooid

Bij opruimacties op het strand hebben vrijwilligers vorig jaar 8581 doppen van flesjes opgepikt. Volgens de Stichting de Noordzee behoren ze tot de top 5 van meest gevonden afval op het strand.

Zo'n 2700 vrijwilligers hebben vorig jaar in totaal 14 duizend kilo afval van de Nederlandse stranden geraapt. De Stichting de Noordzee doet jaarlijks onderzoek naar die berg troep.

Drankverpakkingen

Veruit het grootste deel van de gevonden doppen is door consumenten weggegooid. Een klein deel komt van de industrie op zee, zoals doppen van jerrycans.

"De doppen zijn vooral afkomstig van drankverpakkingen", zegt onderzoekster Marijke Boonstra van stichting de Noordzee.

Doppen van ver

"De pet-flesjes, waar de doppen op zaten, vallen in zee snel uiteen in kleine stukjes. Maar de dop is van harder plastic en die drijft ook heel goed. Ze komen dus vaak van ver", aldus Boonstra.

Belangrijkste conclusie die de onderzoekster trekt is dat de doppen zaten op drankverpakkingen waarop geen statiegeld op zat.

"Wij zijn ervan overtuigd dat als er statiegeld wordt geheven dat er dan minder van die verpakkingen in het milieu terechtkomen", zegt Marijke Boonstra.