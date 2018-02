Onderzoek in huis doodgeslagen Jip Jurg

In het huis van de mogelijk doodgeslagen Jip Jurg uit Rotterdam, zijn agenten maandag bezig met een onderzoek. Het slachtoffer woonde aan de Wemeldingestraat in Pendrecht.

"Het is heel gebruikelijk dat we dit doen en het maakt deel uit van het onderzoek", zegt de politie. Ze zijn niet naar iets in het bijzonder op zoek. De woning van de Rotterdammer is geen plaats delict.

Jurg werd een dag na een vechtpartij met beveiligers bij de Rotterdamse Schouwburg thuis dood gevonden door zijn vader. Hij had ruzie gekregen met beveiligers van het Internationaal Film Festival Rotterdam. Uit sectie bleek dat Jurg inwendig letsel had.