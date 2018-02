Deel dit artikel:











Buitenboordmotoren gestolen in Strijensas De buitenboordmotoren werden ontvreemd in de jachthaven van Strijensas (Bron: Politie Hoeksche Waard)

In de jachthaven van Strijensas zijn zes buitenboordmotoren gestolen. Mogelijk gaat het om zeven stuks, maar van één van de motoren is nog niet duidelijk of deze gedemonteerd is door de eigenaar.

Het is onbekend hoe deze motoren zijn ontvreemd en hoeveel daders bij de diefstal betrokken zijn. Vermoedelijk zijn de buitenboordmotoren via het water uit de jachthaven gestolen. De meeste eigenaren zijn inmiddels door de havenmeester op de hoogte gesteld. Zij zijn geadviseerd om aangifte te doen bij de politie.