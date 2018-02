Deel dit artikel:











Rotterdamse kathedraal open voor afscheid Ruud Lubbers De herdenking in de Kathedraal (Foto: ANP - Ramon Mangold) Parkeren verboden maandag en dinsdag bij de kathedraal in Rotterdam

In de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam-West is het afscheid begonnen voor de overleden oud-premier Ruud Lubbers. Tussen 13:00 uur en 19:00 uur is de kathedraal open aan de Mathenesserlaan.

Het eerste half uur waren er een kleine honderd mensen aanwezig. Zij halen herinneringen op aan de Rotterdammer. Zo zat een Haagse meneer naast de overleden CDA'er in de Houtrusthallen in Den Haag tijdens de Kruisrakettendemonstratie: "Hij hield toen een toespraak. Iemand maakte een draaibeweging, waarna iedereen zich omdraaide. De volgende dag stond er een foto in de krant van mensen die de rug toekeerden, maar ik keek met mijn gezicht naar de camera." "Aan de dood ontsnapt"

Een oud mede-student economie van Lubbers ging met Lubbers klootschieten. "Dat deden we eens per jaar in Twente met de studentenvereniging Laurentius." Een oud mede-student economie van Lubbers ging met Lubbers klootschieten. "Dat deden we eens per jaar in Twente met de studentenvereniging Laurentius." De voormalig minister-president ontsnapte daarbij één keer aan de dood door een stalen klootkogel die hem op een haar miste. De vrouw van de man gooide de kloot verkeerd. "Maar mijn vrouw had niets tegen hem", zegt de man. De op 78-jarige leeftijd overleden Lubbers zat bij studentenvereniging Laurentius. "Het is daar de gewoonte om pas vanaf je tachtigste te overlijden", vertelt de oude studievriend. "Hij is te vroeg gegaan." Ere-diender

Ook oud-hoofdcommisaris Blaauw nam afscheid van Lubbers. De bijna 90-jarige Blaauw was op de fiets en herinnerde zich de stoere Lubbers. "Er was ingebroken bij hem en hij ging met zijn zoon achter de onverlaat aan", vertelt de oud-politiebaas. "Ik had hem toen best als een ere-diensder willen installeren", lacht Blaauw in de kou voor de kathedraal. Ook oud-hoofdcommisaris Blaauw nam afscheid van Lubbers. De bijna 90-jarige Blaauw was op de fiets en herinnerde zich de stoere Lubbers. "Er was ingebroken bij hem en hij ging met zijn zoon achter de onverlaat aan", vertelt de oud-politiebaas. "Ik had hem toen best als een ere-diensder willen installeren", lacht Blaauw in de kou voor de kathedraal. In de kathedraal staat de lichtgekleurde houten gesloten kist in een zee van witte roezen. Aan beide zijden staat een militaire erewacht. Verder zijn er kransen te zien van Koning Willem Alexander en koningin Maxima, ook het kabinet en veel vrienden en familie hebben witte rozen laten brengen. Op twee kussentjes voor de kist liggen onderscheidingen van de voormalig premier en minister van staat. Op de weg naar buiten kan een condoleanceregister worden getekend. Vlaggen halfstok

Premier Mark Rutte heeft besloten dat dinsdag bij alle overheidsgebouwen de vlag halfstok hangen. Premier Mark Rutte heeft besloten dat dinsdag bij alle overheidsgebouwen de vlag halfstok hangen.