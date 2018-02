Deel dit artikel:











Feyenoord in Cuba: 'Fantastisch om iets structureels neer te zetten' Feyenoord op Cuba Denys Alberto is trots op zijn bal en diploma

Voor de vierde keer gaf Feyenoord onlangs cursus en trainingen in Cuba. Ruim 200 kinderen en 30 trainers werden onder handen genomen in het nationale stadion Pedro Marrero. "Het zou fantastisch zijn om hier iets structureels neer te zetten", spreekt Gido Vader, die namens Feyenoord manager internationale relaties is.

De training en cursus werd gegeven door vier trainers: Mike Obiku, Robin Nelisse, Gill Swerts en Luka Lalic. Net als de kinderen genoten zij ook volop van de week, die mede mogelijk werd gemaakt door het Rotterdamse bedrijfsleven en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De achtjarige Denys Alberto was een van de kinderen, die training kreeg van Feyenoord. In bovenstaande video kan je zien hoe hij leeft in een van de armere wijken van Havana en hoe stapelgek hij op voetbal is. Ook al komt Gido Vader namens Feyenoord over de hele wereld, wennen doet het nooit. "Als je ziet hoe blij de kinderen zijn met een diploma en een bal vervult mij dat met trots. Ook hier. Geweldig om mee te maken. Er zijn clubs die maar één bal hebben en wij nemen er 600 mee. Dan is het prachtig om het geluk te delen wat wij hier hebben."