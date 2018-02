Pizzakoeriers overvallen in Rotterdam

Twee pizzakoeriers zijn zondagavond los van elkaar op straat beroofd. Een 18-jarige Rotterdammer kreeg op de Palsterkamp in Zuidwijk een pistool op zijn hoofd gericht. Hij moest een pizza en zijn portemonnee afgeven.

Even voor negenen werd een 15-jarige Pizzakoerier op de Watertorenweg in de Esch vastgegrepen door vier mannen. De jongen was even gestopt om te kijken hoe hij verder moest fietsen. Ze doorzochten zijn zakken en maakten 25 euro buit.

Het was de vierde overval op een maaltijdbezorger afgelopen week in de regio. Woensdag was het raak in Schiedam op de Eduard van Beinumlaan, waar een 18-jarige jongen zijn persoonlijke bezittingen moest afgeven. Zaterdag werd een 17-jarige pizzabezorger in Dordrecht beroofd van zijn handelswaar en 50 euro.

Volgens de Politie Eenheid Rotterdam schromen overvallers niet om een koerier een vuurwapen tegen het hoofd te zetten, terwijl de buit vaak klein is. Veel maaltijden worden tegenwoordig vooraf via internet afgerekend of ter plekke gepind.