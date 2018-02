Rotterdam: schonere lucht in de stad

De lucht in Rotterdam is de afgelopen drie jaar schoner geworden. Zo stoot verkeer 40 procent minder roet uit dan drie jaar geleden en ligt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) 16 procent lager.

Dat meldt de gemeente Rotterdam maandag op basis van metingen van onderzoeksbureau TNO en milieudienst DCMR.

"Een forse verbetering, die vooral ten goede komt aan de gezondheid van de Rotterdammers", zegt wethouder Pex Langenberg (Duurzaamheid en Mobiliteit). Hij overhandigde maandag de resultaten van de laatste evaluatie aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Sloopregeling

Volgens de gemeente is de schonere lucht vooral het gevolg van de succesvolle sloopregeling. De milieuzone, dus het weren van dieselauto's van voor 2001 en benzineauto's van voor 1992, heeft ook effect gehad. Daarnaast is ingezet op meer laadpunten voor elektrisch rijden, schone stadslogistiek en schonere brandstof voor vrachtwagens, bussen en scheepvaart.

De maatregelen moeten wel worden voortgezet om de luchtkwaliteit ook de komende jaren nog verder te verbeteren. Zo staat sinds 2016 niet langer de autobereikbaarheid centraal, maar is er meer oog voor fietsverkeer en openbaar vervoer.

Ook is Rotterdam voorstander van scherpere landelijke milieumaatregelen, iets waarover staatssecretaris Veldhoven nog besluiten moet nemen.

Nog even vies

Bewonersgroep 'Adem in Rotterdam' uit de wijk Middeland strijdt al jaren voor schone lucht. De bewoners hebben kritiek op de resultaten die maandag zijn gepresenteerd. "De wethouder juicht een beetje te vroeg", zegt Adriaan Korthuis van Adem in Rotterdam. "Het rapport wijst aan dat er minder vuile auto's zijn, maar er is niet gemeten dat er minder vuile lucht is."

Volgens Korthuis is de vuile lucht in de stad nog altijd even vies. "Er zijn een aantal meetkastjes van het RIVM en die geven nog steeds aan dat er nog te veel vuile lucht is in Rotterdam, meer dan wettelijk is toegestaan."

Dat de gemeente nu wacht op het Rijk om verdere vervolgstappen te nemen vindt Korthuis onbegrijpelijk. "Kom nou, dit is onze stad. Wij hebben zelf in de hand hoe schoon de stad is en hoeveel auto's er mogen rijden."