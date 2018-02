VIDEO: Afrojack geeft verrassingsoptreden op Rotterdam Centraal

Afrojack verraste reizigers op Rotterdam Centraal maandagmiddag met een optreden van tientallen dansers en muzikanten. Ze speelden live zijn nieuwe nummer 'Bed of Roses'. En dat zag er zo uit:

Afrojack zelf liep rond en deelde rode rozen uit.Op de vraag of hij zelf ook zo'n romanticus is, reageerde Nick van de Wall ietwat terughoudend met: "een beetje, af en toe. Als de juiste persoon er is". De dj heeft het naar eigen zeggen te druk met werken en houdt niet zo van persoonlijke vragen.

Op 8 september treedt de dj op in Ahoy Rotterdam. Hij is "trots om daar zijn eigen ding te mogen doen".