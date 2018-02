Ook Rotterdamse kinderartsen aan de sondevoeding

Kinderchirurg René Wijnen is een van de medewerkers van het Sophia Kinderziekenhuis die meedoet aan deze actie.

"We gaan nu toch eens zelf ondervinden wat wij kinderen met darmfalen vaak aandoen", vertelt kinderchirurg René Wijnen. "Zij hebben vaak langdurig sondevoeding nodig. Zo kunnen wij ervaren wat zij dagelijks meemaken."

De medewerkers van het Sophia Kinderziekenhuis willen aandacht vragen voor darmfalen onder kinderen. Daarom gaan artsen en andere medewerkers minimaal één dag leven op sondevoeding.

Wijnen zag best op tegen deze actie: "Continue een slang in je neus en keel. Je mag ook nog eens niet eten." De voedingsstoffen die hij binnenkrijgt zijn vloeibaar en worden via een buis direct naar de maag gestuurd.

​De sondevoeding challenge

De sondevoeding challenge is onderdeel van Sporten Voor Sophia. Bij het evenement wordt dit jaar geld opgehaald voor onderzoek naar darmfalen onder kinderen.

"We willen met de opbrengst onder meer onderzoeken hoe we de voeding kunnen verbeteren en hoe we de thuissituatie kunnen verbeteren", vertelt Esther Neelis, arts en onderzoeker bij het Sophia Kinderziekenhuis.

Niet alleen voor kinderen met darmfalen is het moeten leven met een sonde lastig, maar ook voor hun ouders en met name in de thuissituatie. De artsen hopen de situatie voor kinderen en ouders te kunnen verbeteren.

Altijd al last van zijn darmen

De 2-jarige Jayden heeft al vanaf zijn geboorte darmfalen en voor kinderen als hij ondernemen de artsen actie. "De darmfalen houden in dat zijn dunne darm niet goed genoeg werkt om voeding op te nemen", vertelt Neelis. "Hij kan dus niet gewoon eten en daarom is hij afhankelijk van sondevoeding en infuusvoeding."

"Het went wel, maar ik krijg steeds meer respect voor al die kinderen", zegt Neelis, die zelf ook meedoet aan de sondevoeding challenge.

"Het is wel goed om het eens zelf mee te maken", vindt chirurg Wijnen. "Zij hebben dit altijd en wij moeten het nog maar eens 24 uur zien vol te houden. Het inbrengen van de sonde is al onprettig."