Transavia krijgt ondanks staking driekwart reizigers op bestemming

Vliegtuigen van Transavia bleven in de ochtend aan de grond

De werkonderbreking bij Transavia, onder andere op Rotterdam The Hague Airport heeft twaalfduizend reizigers getroffen. De luchtvaartmaatschappij heeft driekwart van hen alsnog op de plaats van bestemming gekregen.

Alle vliegtuigen van Transavia bleven tot het middaguur aan de grond op Rotterdam The Hague Airport. De luchtvaartmaatschappij heeft een aantal van die vluchten later op de dag kunnen uitvoeren.

Volgens een woordvoerder is een klein deel van de gedupeerde passagiers omgeboekt naar een andere dag. Voor andere reizigers wordt nog naar een oplossing gekeken.

De piloten van Transavia staakten vanwege een CAO-conflict dat al maanden voortduurt. Volgens de piloten kunnen ze geen normaal leven leiden door hun roosters.

Directeur Mattijs Ten Brink zegt dat hij teleurgesteld is dat de pilotenvakbond VNV het conflict over de ruggen van de passagiers uitvecht "juist in de periode dat heel veel families willen genieten van hun voorjaarsvakantie".