Deel dit artikel:











Metro kort gestremd na ongeval in Rotterdam-Alexander Foto: MediaTV

In Rotterdam-Alexander is maandagmiddag iemand geschept door een metrotrein. Daardoor was het metroverkeer gestremd en ontstond er een verkeersinfarct in de omgeving van winkelcentrum Alexandrium.

Er werden pendelbussen ingezet om gestrande passagiers te vervoeren. Volgens de politie waren veel mensen getuige van het ongeluk. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Reanimatie mocht niet meer baten.