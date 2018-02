Hoogstad schrijft boek voor fijnproever Rotterdamse politiek

“Ze liep rechtstreeks op de guillotine af, maar wilde het niet weten. Joost Eerdmans liet het gebeuren.” Harde woorden van voormalig Leefbaar-raadslid Reinier de Jong over de wethouderscoup binnen zijn partij in 2014. Toen Ingeborg Hoogveld zich liet wegstemmen als wethouder ten faveure van Ronald Schneider.

“Eerdmans is een schat van een jongen, maar een anti-leider”, zegt De Jong over dat moment. Het is te lezen in het boek 'Rotterdam, stad van twee snelheden' van journalist Mark Hoogstad. Zonder een detail te missen schrijft de Trouw-journalist over sleutelmomenten in de Rotterdamse politiek van de afgelopen decennia.

Het is alsof je als lezer aanwezig bent bij het ontstaan van de wethouderscoup binnen Leefbaar Rotterdam in 2014 en ook de strijd om de twee wethoudersposten voor D66 wordt met enorme precisie beschreven.

Toen Leefbaar Rotterdam in 2014 drie wethoudersposten kreeg toegewezen koos een meerderheid van de sollicitatiecommissie (3 voor, 2 tegen) voor de kandidaten Eerdmans, Maarten Struijvenberg en Ingeborg Hoogveld, de vriendin van Marco Pastors. Een deel van de commissie en de raadsfractie zag liever Ronald Schneider als wethouder.

Met hulp van de oppositie wist raadslid Reinier de Jong een meerderheid voor de kandidatuur van Schneider te regelen. Toch trok Hoogveld zich niet terug en greep Eerdmans niet in, waardoor Hoogveld publiekelijk afging, toen in de raadszaal bleek dat niet zij, maar Schneider een meerderheid achter zich kreeg en dus kon aantreden als wethouder.

De harde woorden van De Jong richting Eerdmans krijgen geen reactie, hij wilde niet meewerken aan het boek van Hoogstad. “Dat heeft mij nogal verbaasd, ik heb meerdere verzoeken gedaan. En dat terwijl Eerdmans nogal dweept met het vrije woord”, reageert Hoogstad.

D66

Tegelijkertijd verliep ook de benoeming van de D66-wethouders verre van soepel. Na ingrijpen van partijleider Alexander Pechtold werden uiteindelijk op het laatste moment Adriaan Visser en Pex Langenberg tot wethouder benoemd. Eerder leek raadslid Nils Berndsen nog zeker te zijn van een wethoudersbenoeming.

“Democraten 66? Was het maar zo. Dictatoriaal 66!”, briest Berndsen in het boek. Het is Pechtold die de voordracht van Berndsen vakkundig heeft getorpedeerd, schrijft Hoogstad. Met de voordracht van Langenberg lost Pechtold ‘een oude, Leidse ereschuld’ in, schrijft Hoogstad. De eerste nam de laatste begin jaren negentig aan als medewerker van de D66-fractie in Leiden, waar Langenberg als fractievoorzitter in de raad zat.

Binnen de fractie blijven er vier jaar lang spanningen bestaan, in de analyse van Hoogstad komt voormalig fractievoorzitter Salima Belhaj er niet goed af. Ze weet geen eenheid van de fractie te maken en ook als Samuel Schampers haar opvolgt blijft er een ‘permanente staat van oorlog’ binnen de fractie bestaan.

Uiteindelijk wordt dissident Jos Verveen eind 2017 uit de fractie gezet en begint hij in januari van dit jaar zijn eigen partij: Stadsinitiatief Rotterdam.

Mosch

Verder in het boek een uitgebreid hoofdstuk over de ‘laatste Fortuynist’ Dries Mosch. De nestor van de gemeenteraad was de inspiratie voor Hoogstad om het boek te schrijven. “Eigenlijk wilde ik een biografie over Dries schrijven. Uiteindelijk is het een lang hoofdstuk in het boek geworden.”

Ook de politieke coup van zomer 2017, die het huidige college bijna liet vallen blijft niet onbesproken. Toen stapte Mo Anfal van coalitiepartij Leefbaar over naar oppositiepartij Nida. Ook is een hoofdstuk gewijd aan het ontstaan van emancipatie partij Nida.

Daarmee is dit boek een must-read voor de liefhebber van de Rotterdamse politiek. Grote gebeurtenissen worden nog eens tot in detail besproken en opgehaald. Daarmee blijft het wel een boek dat vooral besteed is aan de fijnproever.