Oud-Feyenoorder Goossens traint mee met ADO Den Haag John Goossens (rechts) met toenmalig Feyenoord-teamgenoten Ruud Vormer (l) en Graziano Pelle.

John Goossens, die in totaal dertig wedstrijden voor Feyenoord uitkwam, traint deze week mee met ADO Den Haag. ADO-trainer Fons Groenendijk zal aan het einde van week besluiten of de middenvelder annex aanvaller voor een contract in aanmerking komt.

Goossens ging na zijn contractontbinding bij Feyenoord in 2014 aan de slag bij het Indiase Pune City, gevolgd door een Roemeens avontuur bij FC Voluntari. Daarna trok de middenvelder naar de Verenigde Staten om bij Chicago Fire te gaan spelen. Daar vertrok hij deze winter. Eerder speelde Goossens 72 eredivisieduels voor NEC. Zijn opleiding genoot hij in de hoofdstad, bij Ajax.



Tegenstander van Sparta en Excelsior

Als Goossens een contract tekent bij ADO, komen Excelsior en Sparta hem mogelijk tegen. Sparta treft ADO op 3 maart, Excelsior op 16 maart.