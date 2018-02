Bewoners IJsselmonde zijn parkeertoerisme zat

Bewoners van de straat Tiesselinswaard in Rotterdam-IJsselmonde balen gigantisch van de invoering van het betaald parkeren. In hun straat sta je nog wel gratis en dat is precies het probleem: zij hebben zelf nu geen parkeerplekje meer.

"Wat ik zie? Teveel auto's! Als de mensen van de thuishulp komen, blijven ze zoeken naar een plekje", vertelt een bewoonster. "Ze laten ook veel rotzooi achter. Ze maken veel herrie. Ze zorgen echt voor overlast", vult haar buurvrouw aan.

Winkelcentrum Keizerswaard is om de hoek en voor de parkeergarage moet sinds kort betaald worden. Veel bestuurders wijken uit en zetten hun auto in de Tiesselinswaard, die nu nog even gratis is.

Zoeken, zoeken, zoeken

"Je kan je auto niet kwijt, het is druk", zegt Desley Rijsdijk, bewoner en lid van de gebiedscommissie. "Mensen blijven zoeken naar een parkeerplek en zetten de auto soms ook op de stoep of dwars in de straat."

In de Tiesselinswaard wordt binnenkort ook het betaald parkeren ingevoerd en ook daar zijn de bewoners verre van blij mee. Ze denken niet dat hun problemen daarmee verholpen worden.

Mensen van buiten de wijk parkeren in de wijk en dat willen de bewoners tegengaan. "Als het nou weer gratis parkeren zou worden bij Keizerswaard, zou het probleem opgelost worden. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren", denkt een bewoonster.

Wat de bewoners willen is dat het betaald parkeren niet doorgaat. Of het liefst dat parkeren in de parkeergarage weer gratis wordt. Om deze doelen te halen, zijn bewoners een handtekeningenactie gestart.