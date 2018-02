Overval op hennepplantage loopt slecht af voor overvallers

Bij hun poging om een hennepplantage te beroven van de hennep, telefoons en contant geld, zijn de vijf overvallers opgepakt door de politie. Ook de twee slachtoffers zijn aangehouden. Zij waren de eigenaren van de kwekerij aan de Rosestraat in Rotterdam-Zuid.

In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de politie een tip over de overval. Toen de agenten in de Rosestraat arriveerden, sloegen de overvallers op de vlucht.

De mannen (19 tot 51 jaar) zaten onder de hennep toen zij werden aangehouden. Ze hadden geprobeerd zich achter een schuurtje of op een dak te verstoppen. De vijfde overvaller was recht in de armen van de agenten gelopen toen hij van de trap afrende.

De twee slachtoffers van de overval waren 33 en 51 jaar oud. Een van hen is de bewoner van het huis in de Rosestraat. De hennep is in beslag genomen en de plantage is ontmanteld.