Brad Jones mogelijk met Van Marwijk mee naar WK in Rusland

Feyenoord-keeper Brad Jones gaat mogelijk naar het WK in Rusland van komende zomer. De Australische doelman heeft een gesprek gehad met oud Feyenoord-trainer Bert van Marwijk, de bondscoach van Australië. Dat meldt Van Marwijk zelf in het sportpraatprogramma Peptalk op Ziggo Sport.

"Als ik met iemand spreek, voelt hij zelf ook wel dat hij een kans heeft. Ik was wel verbaasd dat hij de afgelopen jaren niet bij het nationale elftal heeft gezeten. Daar heb ik met hem over gesproken", zegt Van Marwijk tijdens de uitzending van Peptalk.

"Het was een heel aangenaam gesprek. Hij was zelf ook heel positief over het nationale elftal, daar ben ik wel blij om."

Jones debuteerde in 2007 voor het Australische elftal. Hij verving toen Mark Schwarzer in een oefenduel tegen Uruguay. Ook behoorde hij tot de selectie voor de Asian Cup in 2007. In totaal speelde hij vier interlands voor zijn land. Zijn laatste wedstrijd was op 5 maart 2014 tegen Ecuador. Hij viel toen na 60 minuten in.