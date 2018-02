'In het volgende hoofdstuk moet hij echt dood!'

Het pas opgestarte Rotterdamse bedrijf Sweek heeft een manier gevonden om de jeugd meer te laten lezen en schrijven: door ze te betrekken bij het schrijfproces. "We zijn nu 15 maanden opgericht en hebben al bijna een half miljoen jonge gebruikers wereldwijd!", zegt Sabine van der Plas, een van de oprichters van Sweek.

"Hun aandachtspanne is zo kort, je moet ze dus betrekken tijdens het schrijven van je boek en ze hun mening laten geven", aldus Van der Plas.

Via de gratis app kunnen mensen boeken schrijven en als een hoofdstuk af is, kan het meteen online komen. "Je ziet dat mensen dan direct reageren met 'die moet het volgende hoofdstuk echt dood' of 'ik vind het prachtig, schrijf zo door'", zegt Van der Plas.

De jongeren dragen de boeken altijd bij zich op hun telefoons. De verhalen zijn vaak wat korter dan 'gewone' boeken en dat helpt om je aandacht erbij te houden, legt Van der Plas uit.

Strijd tegen laaggeletterdheid

De gemeente Rotterdam heeft het jonge bedrijf al omarmd in de strijd tegen laaggeletterdheid in de stad. Het aantal mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, is hoog in Rotterdam, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven. Door lezen en schrijven te stimuleren kan dat percentage teruggebracht worden.

Sweek is één van de initiatiefnemers van de schrijfwedstrijd #rotterdamschrijft. Het beste verhaal over Rotterdam kan een prijs winnen. De andere organisatoren zijn: Bibliotheek Rotterdam en boekhandel Donnor.

Via de app van Van der Plas' bedrijfje kunnen deelnemers elkaars verhalen alvast lezen. De vijftien verhalen van de ambassadeurs van de wedstrijd zijn hierop ook te lezen. Oud-voetballer Royston Drenthe en schrijfster Chinouk Thijssen hebben bijdrages ingestuurd.

De schrijfwedstrijd duurt nog tot en met 12 maart.