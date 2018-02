Vier ton aan ijsblokjes in Nieuwe Luxor Theater

Bij het Nieuwe Luxor theater in Rotterdam zijn ze wat podiumopbouw betreft ondertussen wel wat gewend. Toch brengt de voorstelling Sleeping Beauty on Ice weer wat bijzonders met zich mee: maar liefst 4 duizend kilo aan ijsblokjes!

"We gooien de baan eerst vol met ijsblokjes, maken het daarna kapot, gooien er wat water over en zijn daardoor veel sneller klaar", aldus de artistiek directeur van Sleeping Beauty on Ice.

Vier ton aan ijsblokjes die daarmee veel goedkoper dan een opgespoten ijsvloer laten aanleggen in het theater. "Binnen twaalf uur ligt hier een ijsvloer van zes centimeter."

Gevaar

Het ijs spektakel zal op het podium van het Nieuwe Luxor theater plaats vinden. De ruimte is daar wel beperkt.

Met meer 35 km per uur schaatsen en springen de schaatsers vlak voor je neus over het ijs. "Het is in zekere zin gevaarlijk, maar deze mensen zijn gewoon heel erg goed in wat ze doen."

"Er is zeker kans op dat iemand valt, maar eigenlijk vind ik dat ook wel leuk. Dat houdt het spannend en anders ziet het er te makkelijk uit", aldus de artistiek directeur.

Beauty on Ince speelt vanaf 20 februari tot 3 maart in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.