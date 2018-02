Deel dit artikel:











Schietpartij vlak bij Sparta Stadion Voor het Kasteel zijn er kogelhulzen gevonden. Foto: MediaTV

Op de Spartastraat vlak bij het Sparta Stadion in Rotterdam is maandag tegen middernacht een schietpartij geweest. Op straat zijn hulzen gevonden. Waar de kogels vandaan kwamen en voor wie ze bedoeld waren is onduidelijk.

De hulpdiensten hebben geen slachtoffer gevonden en de dader is gevlucht. Een groot deel van de Spartastraat werd afgezet voor onderzoek. Later op de nacht zou er volgens getuigen ook nog zijn geschoten op de Bergweg. Mogelijk is daar een zelfde soort auto weggereden als aan de Spartastraat.