Dubbel pech: opnieuw stroomstoring Rhoon

De brand in het transformatorhuisje afgelopen zondag (foto: AS Media)

Bewoners van de wijk Essendael in Rhoon zaten dinsdagochtend weer zonder stroom. Rond 7:00 uur was de noodstroomvoorziening uitgevallen. Een nieuwe aggregaat zorgde vanaf 10:00 uur weer voor stroom.

Zondagavond brak brand uit in een transformatorhuisje waardoor mensen 9 uur lang geen elektriciteit hadden. Het duurde tot maandag voordat er een noodaggregaat paraat was, waar de bewoners hun stroom vandaan krijgen. Maar het aggregaat hield er door onbekende oorzaak mee op.

Schadevergoeding

Gedupeerde mensen kunnen een brief verwachten van netbeheerder Stedin. Daarin wordt uitgelegd hoe zij de geleden schaden kunnen verhalen. "Het is een wettelijke regeling dat na vier uur stroomstoring 35 euro moet worden uitgekeerd. Bij de volgende 4 uur komt daar nog 20 euro bij", laat Stedin weten.

In de loop van dinsdag krijgen mensen stroom van een tijdelijk transformatorhuisje, omdat het aggregaat een hoop herrie maakt. Het afgebrande transformatorhuisje in Rhoon is voorlopig buiten gebruik.