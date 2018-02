Deel dit artikel:











Liveblog teruglezen: directeur zorgcentrum Meerkerk voor rechter om ontucht Evangelisch zorgcentrum Hoeve Jedidja

Directeur Aaldert van E. van evangelisch zorgcentrum Hoeve Jedidja stond dinsdag terecht voor ontucht met een patiënte. In 2016 is Van E. al veroordeeld tot twee jaar cel voor ontucht met een andere patiënte. Tegen die straf ging hij in hoger beroep.

Hieronder kunt u het liveblog van verslaggever Paul Verspeek teruglezen: